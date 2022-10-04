Закончились опросы, которые американский миллиардер Илон Маск разместил вчера в Твиттере.

Его предложение отдать Крым России и провести референдумы на оккупированных территориях под эгидой ООН получило 40,9% голосов за, 59,1% против (голосовали 2,75 млн человек).

Предложение дать жителям Крыма и Донбасса самим выбирать между Украиной и Россией получило 59,3% голосов за, 40,7% против (голосовали 2,43 млн человек).

Ранее "Страна" подробно разбирала, что означает мирный план Илона Маска и почему он появился.

Между тем война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.