В контексте хейта против Илона Маска советник Офиса президента Алексей Арестович обрушился на выпускников Киево-Могилянской академии. Он заявил о недопустимости "отмены" Маска в свете того, как американский бизнесмен помогает Вооруженным силам Украины.

Об этом он сказал в эфире у Марка Фейгина.

Арестович назвал выпускников академии "долбанной молодежью", а саму академию - "е@анутой"

"Особенно этой молодежи долбанной, которая отучилась в своих Киево-Могилянских академиях е@анутых б@ядь, набравшиеся с канадских университетах их феминизма. Бегают и рассказывают "А сказал ли Арестович про маленькую культуру?" У нас видимо богатые люди, которые имеют роскошь отказываться от интернета во время войны. Пусть помрут бойцы ВСУ, но восторжествует культура отмены, главное чтобы ни одного "Старлинка" этой заразы, которая что-то не то сказала, не было здесь", - заявил Арестович.

Позже Арестович извинился:

"Приношу свои искренние извинения студентам и преподавателям Киево-Могилянской академии (хотя очаги неомарксистских идей там попадаются ещё те). Тут я был конкретно неправ, и, безусловно, грести под одну гребёнку тысячи разных людей по одному формальному признаку нельзя. Чего только не ляпнешь в риторическом запале в конце рабочего дня, особенно, когда очередной Маск привёл тебя в бешенство очередным предложением подарить немножко Родины Путину", - написал он в Фейсбуке.

Напомним, накануне миллиардер Илон Маск выступил с мирным предложением, касающимся урегулирования войны в Украине.

Арестович назвал Маска прекраснодушным аборигеном за план урегулирования по Украине.

Как сообщалось, сегодня ответил на обвинения в пророссийской позиции.