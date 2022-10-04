Бизнесмен Илон Маск ответил пользователям соцсетей, обвиняющим его в пророссийской позиции после предложенного мирного плана по Украине.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Маск заявил, что затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине на данный момент составляют около $80 млн, в то время как поддержка России - $0 миллионов.

"Понятно, что мы за Украину", - написал он.

При этом он все равно считает, что эскалация несет вред как Украине, так и миру.

Напомним, вчера Маск выступил с "мирным предложением" по Украине.

В частности, бизнесмен предложил провести в аннексированных Россией регионах выборы под наблюдением ООН, передать Крым России и обеспечить его водой, а Украине предоставить нейтральный статус.

После этого советник главы ОП Подоляк ответил Маску что "есть мирный план получше" - Украина освобождает территории, в том числе и Крым, Россия подвергается демилитаризации и денуклиаризации, а военных преступников - ждет трибунал.

Маск на это, в свою очередь, ответил: "Нет, я предлагаю голосовать под наблюдением ООН (или выберите свою самую доверенную организацию или страну"

Подоляк, в свою очередь, отверг идею любого голосования. "Будут ли голосовать сотни тысяч погибших в Мариуполе? Или тех, кто прошел через концлагеря?" - заявил советник главы ОП.

Позже Маск разъяснил свою позицию, заявив, что у РФ население в 3 раза выше населения Украины, и в случае полной мобилизации погибнет много людей с обеих сторон.

Затем на посты Маска ответил и президент Украины Владимир Зеленский. Он организовал в твиттере голосование - "какой вам Маск больше нравится - проукраинский или пророссийский?"

Маску начали писать, что его твиты "бесят многих украинцев", на что он ответил, что "ему все равно". "Меня волнует, что миллионы людей могут умереть напрасно из-за того же результата", - написал он.

Дмитрий Медведев написал, что Маск "достоин присвоения внеочередного офицерского звания".

Также своё объяснение мотивам предложений Илона Маска бывший глава "Роскосмоса".