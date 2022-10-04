Спустя несколько часов после публикации мирных предложений Илона Маска в Twitter, появился и ответ на них из Кремля.

Первым отреагировал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем Телеграм.

"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался, Юстас", - написал Медведев.

"Следующий пост выдаст что-то типа Ukraine is an artificial state (Украина - искусственное государство - Ред.)", - предположил Медведев.

Напомним, предложение Илона Маска по поводу путей достижения мира в Украине, которые он опубликовал в своем Твиттер, вызвали значительный резонанс.

Ранее уходящий в отставку посол Мельник матом послал Маска с его предложением по миру в Украине.

В свою очередь, Арестович назвал Маска прекраснодушным аборигеном за план урегулирования по Украине.

Также мы писали, что Зеленский ответил опросом на опрос о мирных предложениях миллиардера.

После чего посол Мельник второй раз за вечер обматерил Илона Маска.

Со своей стороны бывший глава "Роскосмоса" дал своё объяснение мотивам мирных предложений Илона Маска.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.