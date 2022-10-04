В Кремле оценили "мирный план" Илона Маска по урегулированию в Украине
В Кремле отреагировали на "мирный план" Илона Маска по урегулированию войны в Украине, который стал причиной грандиозного скандала.
Об этом пишут российские СМИ.
"Считаем весьма позитивным, что такой человек, как Маск, ищет пути выхода по ситуации вокруг Украины", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Но при этом он отверг предложение Маска по референдумам на захваченных территориях.
"Их жители уже высказали свое мнение, другого быть не может", - заявил Песков.
Мы писали о том, что Маск после публикации мирного плана ответил на обвинения в пророссийской позиции.
"Страна" разбиралась, что означает "план Илона Маска" и почему он появился.
Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.
Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.