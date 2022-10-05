В Белом доме прокомментировали "мирный план" Илона Маска для России и Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге, что "мы не будем говорить об Украине без Украины" и что вопрос дипломатии она "оставляет украинскому народу".

При этом она заявила, что "мы позаботимся о том, чтобы быть рядом с украинцами, когда они борются за свое — за свой суверенитет".

"И их - это решение об их суверенитете, об их свободе, об их демократии будет приниматься вместе с ними", - сказала Жан-Пьер.

Напомним, на днях миллиардер Илон Маск выступил с мирным предложением, касающимся урегулирования войны в Украине. Маск предлагает следующее: провести выборы в регионах, захваченных РФ, под наблюдением ООН; Крым оставить России; обеспечить водоснабжение Крыма; присвоить Украине нейтральный статус.

После публикации "мирного плана" на Илона Маска обрушился шквал хейта и критики. В ответ Маск заявил, что затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине на данный момент составляют около $80 млн, в то время как поддержка России - $0 миллионов. "Понятно, что мы за Украину", - написал он.

О том, почему сейчас вдруг появился "план Маска" и что он означает, "Страна" разбиралась здесь.