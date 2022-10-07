Москва учтет призыв президента Владимира Зеленского к НАТО превентивно ударить по России при принятии мер по обеспечению ядерного сдерживания и безопасности страны. Об это заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Его слова приводят российские СМИ.



"Мы обязательно будем отслеживать и учитывать эти заявления президента Зеленского при принятии необходимых мер по обеспечению ядерного сдерживания и по обеспечению безопасности России в соответствии с военной доктриной России, а также с основами политики в области ядерного сдерживания", - подчеркнул дипломат.



Как заметил Воронцов, Зеленский уже не в первый раз высказывается либо о создании ядерного оружия, либо о его применении в своих речах или интервью. Он призвал делегатов Генассамблеи ООН лично послушать предыдущие выступления главы государства.

"Вы вполне услышите, что речь шла не о каких-то там превентивных санкциях до 24 февраля, мифических, которые выдумывает пресс-служба президента, а речь шла четко о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России и ни о чем другом", — указал Воронцов.

Он добавил, что Москва будет внимательно следить за реакцией Запада на заявление украинского лидера..



"В обязательном порядке отследим и учтем реакцию западных кураторов Киева. Важно понимать, действовал ли он и в данном случае с их ведома и согласия", — сказал дипломат.

Напомним, Зеленский призвал совершить превентивный удар по РФ в случае ядерной угрозы со стороны России, а не "ждать ядерных ударов России". Об этом он сказал во время видеоинтервью Институту Лоуи в Австралии.

В Кремле отреагировали на призыв Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России.

"На это должны обратить внимание все страны мира. А США, Британия и страны ЕС - особое внимание", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Также на слова президента Украины отреагировал МИД РФ, назвав Зеленского неуравновешенным.

А в Офисе президента объяснили, что Зеленский имел в виду период до 24 февраля. Мол, тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну.