Бизнесмен Илон Маск, который ранее заявлял, что он не хочет третьей мировой войны, предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао.

Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

По его мнению, Китай с Тайванем "вполне вероятно, смогут заключить соглашение с еще более мягкими условиями, чем в случае Гонконга".

Эти предложения, как считает Маск, могут снизить риск войны за контроль над островом.

Если же будет война, то, по оценкам бизнесмена, потери мировой экономики составили бы около 30% ВВП планеты.

Напомним, предложения известного бизнесмена о возможных путях решения военного конфликта Украины и России вызвали значительный резонанс во всем мире.

Так, Маск выступил с "мирным предложением" по Украине, написав пост об этом в своем Twitter. В частности, бизнесмен предложил провести в аннексированных Россией регионах выборы под наблюдением ООН, передать Крым России и обеспечить его водой, а Украине предоставить нейтральный статус.

После этого в Тwitter советник главы ОП Подоляк и Маск начали дискуссию. В ходе нее среди прочего предприниматель предложил Украине использовать опыт Косово.

Также на посты Маска ответил и президент Украины Владимир Зеленский. Он организовал в Twitter голосование - "какой вам Маск больше нравится - тот, который поддерживает Украину, или тот, который поддерживает Россию".

В сети начали обвинять Маска в пророссийской позиции. Позже он ответил на обвинения.

А накануне Илон Маск продолжил разгонять "зраду" с аннексией Украины в Twitter.

Детальнее о предложениях Маска мы рассказывали в отдельном материале.