Илон Маск предложил сделать Тайвань специальным районом Китая, чтоб не допустить войну
Бизнесмен Илон Маск, который ранее заявлял, что он не хочет третьей мировой войны, предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао.
Об этом он сообщил в интервью Financial Times.
По его мнению, Китай с Тайванем "вполне вероятно, смогут заключить соглашение с еще более мягкими условиями, чем в случае Гонконга".
Эти предложения, как считает Маск, могут снизить риск войны за контроль над островом.
Если же будет война, то, по оценкам бизнесмена, потери мировой экономики составили бы около 30% ВВП планеты.
Напомним, предложения известного бизнесмена о возможных путях решения военного конфликта Украины и России вызвали значительный резонанс во всем мире.
Так, Маск выступил с "мирным предложением" по Украине, написав пост об этом в своем Twitter. В частности, бизнесмен предложил провести в аннексированных Россией регионах выборы под наблюдением ООН, передать Крым России и обеспечить его водой, а Украине предоставить нейтральный статус.
После этого в Тwitter советник главы ОП Подоляк и Маск начали дискуссию. В ходе нее среди прочего предприниматель предложил Украине использовать опыт Косово.
Также на посты Маска ответил и президент Украины Владимир Зеленский. Он организовал в Twitter голосование - "какой вам Маск больше нравится - тот, который поддерживает Украину, или тот, который поддерживает Россию".
В сети начали обвинять Маска в пророссийской позиции. Позже он ответил на обвинения.
А накануне Илон Маск продолжил разгонять "зраду" с аннексией Украины в Twitter.
Детальнее о предложениях Маска мы рассказывали в отдельном материале.