Россия готовила ракетные удары по Украине до взрыва Крымского моста. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, пишет CNN.

"Вероятно, это было то, что они планировали довольно долгое время. Это не значит, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить некоторые их планы", – заявил Кирби.

Столь масштабные атаки нельзя было организовать за несколько дней, считает представитель Белого дома.

По словам Кирби, пока трудно говорить о смене президентом России Владимиром Путиным стратегии войны – переходе к подрыву морального духа гражданских и нанесению разрушительного ущерба городам и инфраструктуре.

По данным американского Института изучения войны, Путин будет подниматься по "лестнице эскалации" постепенно, не прибегая сразу к ядерному удару.

Президент США Джо Байден осудил ракетные удары России по Украине и заверил, что будет поддерживать Киев.

Тем временем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.