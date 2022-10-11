Утром во вторник, 11 октября, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что за минувшие сутки россияне нанесли 61 ракетный и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня. При этом обычно количество пусков крылатых ракет колеблется в районе 5-10, авиационных ударов - 10-15.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По данным Генштаба ВСУ, Украина за сутки сбила 46 крылатых ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированного ракетного удара за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса.

В сводке также говорится, что признаков формирования наступательных группировок на территории Беларуси и передвижений войск не наблюдается.

Атаки россиян отражены в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское, сообщает Генштаб.

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Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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