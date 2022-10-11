Президент РФ Владимир Путин будет подниматься по "лестнице эскалации" постепенно и осторожно, а не переходить к более радикальным мерам, таким как применение ядерного оружия.

Такой вывод делает американский Институт изучения войны (ISW) после заявлений российского президента.

Путин, напомним, сказал, что ракетную атаку на Украину повторят, если снова произойдут "теракты" на российской территории или в Крыму.

Также Институт считает маловероятным, что российские и белорусские силы атакуют Украину с севера - несмотря на заявление Лукашенко о развертывании региональной группировки войск Союзного государства.

"Российский компонент любых формирований РГВ в Беларуси, скорее всего, будет состоять из мобилизованных или призывников низкой готовности, которые, вероятно, не будут представлять значительной военной угрозы для Украины", - говорится в отчете организации.

При этом, по ее мнению, Кремль может попытаться использовать дополнительные российские силы в Беларуси, чтобы зафиксировать украинские силы возле Киева и предотвратить их передислокацию для участия в контрнаступлении.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Тем временем, война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.