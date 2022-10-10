Вечером после ракетной атаки. Появились фото непривычно пустых улиц Киева
Вечером 10 октября на центральных улицах Киева было довольно пустынно.
Отсутствие людей связано с утренними обстрелами столицы. Такое наблюдалось лишь во времена строгого коронавирусного карантина и в первые дни войны.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о поврежденных в результате сегодняшних ударов объектах столицы. Среди них 45 жилых домов, 5 объектов критической инфраструктуры и ЖКХ, учреждения и ни одного военного объекта.
Между тем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.
Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.