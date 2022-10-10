На территории Киевской области ПВО сбила два иранских дрона-камикадзе "Шахид", выпущенных с территории Беларуси.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

По его словам, это было вполне ожидаемо, что агрессор отвезет эти БПЛА, в том числе, и на территорию Беларуси.

"Как они когда-то запускали их с юга, например, из Крыма, так они могут совершать пуски и из других локаций. Просто взяли и перевезли. Это было ожидаемо. Просто теперь они будут иметь возможность с меньшей дистанции атаковать западные области", - сказал Игнат.

Напомним, ранее зенитчики ВСУ сбили дрон-камикадзе из пулемета в Николаевской области.

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