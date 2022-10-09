Президент США Джо Байден секретным распоряжением ограничил применение ударных беспилотных летательных аппаратов вне районов боевых действий.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

"США намерены проводить меньше беспилотных авиаударов и рейдов коммандос за пределами признанных военных зон, чем это было в недавнем прошлом", - говорится в публикации.



Теперь новые правила требуют санкции президента для внесения подозреваемого террориста в список целей. Предыдущий президент США Дональд Трамп давал американским командующим больше полномочий при принятии решения о ликвидации, пишет издание.

Ранее мы писали, что, по данным NYT, администрация президента США Джо Байдена негласно поощряет продажи оружия Украине через частные компании. Кроме того, Госдеп ускорил процесс регистрации новых торговцев оружием.

Также "Страна" рассказывала, что рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена за пять недель до промежуточных выборов снизился и приблизился к самому низкому уровню за время его президентства. Одобряют работу Байдена 40% американцев, тогда как неделей ранее этот показатель был на уровне 41%.