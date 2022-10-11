Западные СМИ напрямую увязали подрыв Крымского моста и вчерашнюю ракетную атаку по Украине.

Например, такую подачу дают крупнейшие американские телеканалы.

Заголовки таких СМИ выглядят следующим образом:

"Атака в Крыму вызвала волну ударов по Украине. Но остаётся тайной, кто взорвал путинский мост", - CNN.

"Россия обрушивает ракеты на столицу Украины и другие города в отместку за взрыв на Крымский мост", - CBS.

"Россия наносит смертоносные удары по городам Украины после атаки на Крымский мост", - NBC News.

Аналогичная увязка в крупнейших американских газетах - а именно New York Times и Washington Post, ранее писавших, что мост взорвала Украина.

В то же время против такой постановки вопроса резко выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он написал в Твиттере, что мост здесь, по его мнению, не при чем и назвал утверждения западных журналистов "бредом".

"Этот бред о том, что Путина "спровоцировали", должен прекратиться. Ему не нужно ничего, чтобы "спровоцировать" его на совершение гнусных преступлений. Прошу международные СМИ прекратить перекладывать вину на жертву агрессии, предполагая, что Путин "отвечает" или его "провоцируют", - заявил министр.

Напомним, вчера россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.