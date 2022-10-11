Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением НАТО и этого нельзя допустить.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12-13 октября в Брюсселе.

Также Столтенберг сделал и другие заявления. Вот главные из них:

"То, что мы видели вчера (ракетные удары по Украине), является признаком слабости России, потому что Россия не продвигается вперед на поле боя".

НАТО не видит признаков намерения РФ применить ядерное оружие, но сохраняет бдительность.

НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию на следующей неделе.

Министры обороны НАТО усилят помощь Украине, а на встрече 12-13 октября они обсудят усиление защиты критической инфраструктуры.

Министр обороны Украины примет участие в заседании НАТО и встрече контактной группы по координации военной помощи Киеву 12-13 октября.

Министры обороны НАТО примут решение об увеличении запасов вооружений Альянса.

Гибридные и кибератаки на инфраструктуру стран НАТО могут стать причиной активизации 5-й статьи договора альянса о коллективной обороне.

НАТО оценивает в настоящее время необходимость проведения экстренного саммита из-за войны в Украине.

Ранее "Страна" писала, что сегодня страны G7 проведут экстренное заседание по Украине. Завтра состоится натовская встреча "Рамштайн".

Также по данным La Repubblica, Вашингтон сбавляет обороты военной помощи Украине, опасаясь эскалации с участием НАТО.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.