Спустя сутки Зеленский объяснил, что он имел ввиду, когда говорил о превентивном ударе НАТО по России
Президент Владимир Зеленский заявил, что призывая НАТО к нанесению превентивных ударов по России, имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.
Об этом он сказал в интервью ВВС.
"Я сказал: "Вы должны делать превентивные удары, не атаки. Мы не террористы. Мы не сражаемся на другой территории", - заверил президент.
Он добавил, что ранее был неправильно понят, а Россия начала использовать его высказывания "в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям".
"Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они (Россия - Ред.) покинули [Запорожскую] атомную электростанцию", - сказал Зеленский.
Как рассказывала "Страна", в Кремле отреагировали на призыв Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России.
"На это должны обратить внимание все страны мира. А США, Британия и страны ЕС - особое внимание", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Также на слова президента Украины отреагировал МИД РФ, назвав Зеленского неуравновешенным.
Вчера в Офисе президента объяснили, что Зеленский имел в виду период до 24 февраля. Мол, тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну.