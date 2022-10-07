Президент Владимир Зеленский заявил, что призывая НАТО к нанесению превентивных ударов по России, имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

"Я сказал: "Вы должны делать превентивные удары, не атаки. Мы не террористы. Мы не сражаемся на другой территории", - заверил президент.

Он добавил, что ранее был неправильно понят, а Россия начала использовать его высказывания "в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям".

"Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они (Россия - Ред.) покинули [Запорожскую] атомную электростанцию", - сказал Зеленский.

Как рассказывала "Страна", в Кремле отреагировали на призыв Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России.

"На это должны обратить внимание все страны мира. А США, Британия и страны ЕС - особое внимание", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Также на слова президента Украины отреагировал МИД РФ, назвав Зеленского неуравновешенным.

Вчера в Офисе президента объяснили, что Зеленский имел в виду период до 24 февраля. Мол, тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну.