В среду, 12 октября, в Брюсселе начнется двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. На нее приедут глава Пентагона Ллойд Остин и глава комитета начальников штабов Марк Милли.

Об этом говорится в релизе американского министерства обороны.

12 октября они проведут встречу Контактной группы по Украине - в формате "Рамштайн".

Заседание начнется в 14:00 по Киеву, а итоги Милли подведет в 18:30. На следующий день в то же время пресс-конференцию даст Остин.

Вместе с тем, сегодня, 11 октября, пройдет экстренное заседание "Большой семерки", где будут обсуждать вчерашний ракетный удар по Украине.

По видеосвязи там должен выступить президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие начнется в 15:00 по Киеву.

Напомним, вчера россияне за день нанесли по Украине 61 ракетный и 32 авиаудара, пострадала инфраструктура 30 городов.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

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