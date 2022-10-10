Нападения с территории Беларуси в ближайшее время не будет.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Плохая новость заключается в том, что эти товарищи в течение месяца способны туда пригнать группировочку в 15-20 тысяч мобилизованных и стать на границе, чтобы нам угрожать. При определенных условиях Путин может их даже погнать прямо на Киев без вооружения, без военной техники – тупо пешком", – сказал Арестович.

Ранее "Страна" сообщала, что МИД Беларуси вручил ноту украинскому послу Игорю Кизиму в связи с подозрениями Минска о намерении Украины "нанести удар по белорусской территории".

Мы также писали о заявлении спикера ВСУ, что на территории Киевской области ПВО сбила два иранских дрона-камикадзе "Шахид", выпущенных с территории Беларуси.

Между тем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

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