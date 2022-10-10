Советники Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк потроллили президента Беларуси Александра Лукашенко, который заподозрил Украину в намерениях напасть на Беларусь.

"Кстати Лукашенко провозглашает какое-то наступление, создание региональной группировки двух союзных сил. Вот это (показывает на Подоляка - Ред.) региональная группировка двух сил", - заявил Арестович.

"Мне кажется, в Беларуси нужно уже внутренние процессы запускать, чтобы более-менее внятную вертикаль власти там построить", - сказал Подоляк.

"Сейчас мы тут на круглом столе разложим карту и тогда они действительно поймут, откуда готовилось нападение", - заявил Арестович, цитируя известное видео с переговоров Путина и Лукашенко накануне вторжения.

Напомним, что сегодня Лукашенко заявил, что Беларусь развертывает совместную группировку войск с РФ.

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