Утром во вторник, 11 октября, дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Сергей Борзов.

"Совершена атака на Ладыжинскую ТЭС. Два дрона-камикадзе Shahed-136", - сообщил Борзов.

По его словам, на месте работают все службы. Борзов призвал придерживаться мер безопасности во время воздушной тревоги.

Напомним, сегодня утром россияне также атаковали дронами-камикадзе Одесскую и Николаевскую области, ПВО сбила восемь беспилотников.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.