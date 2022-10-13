НАТО планирует провести запланированные ядерные учения на следующей неделе.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином по итогам расширенного заседания НАТО в Брюсселе, передает ВВС.

Отметим, что, по данным Reuters, НАТО готовит "физический ответ" на ядерный удар России.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но "мощный военный ответ".

В связи с обострением ситуации "Страна" рассказывает, как 60 лет назад разрешился Карибский кризис и какие есть параллели с войной в Украине.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.