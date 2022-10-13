Франция не будет применять ядерное оружие против России в случае, если та нанесет ядерный удар по Украине.

Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в интервью France 2.

"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос", - заявил он.

На уточнение журналиста, что это не приведет к ядерному ответу Франции, Макрон ответил: "это – очевидно".

"Я всегда говорил французам правду. У России есть ядерное оружие. Так же, как и у Франции. Наша доктрина по этому вопросу четкая. Сдерживание работает. Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком много людей говорят об этом", – сказал Макрон.

По данным Белого дома, после атаки 10 октября США не отправят своих военных в Украину, чтобы война не переросла в ядерную.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.