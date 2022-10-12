Минобороны Украины опубликовало в Twitter забавный ролик с призывом к Франции предоставить больше самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

В ролике перечислены различные "романтические жесты": цветы, шоколад, поездка в Париж.

"Но если вы действительно хотите завоевать наши сердца", - говорится в видео, после чего следуют кадры с работой "Цезаря" под романтическую музыку.

"Софи Марсо… Изабель Аджани… Брижит Бардо… Эммануэль Макрон! … и Цезарь!", - подписали ролик в Минобороны.

Отметим, что на днях Эммануэль Макрон как раз заявлял, что Франция рассматривает возможность предоставить Украине новые гаубицы "Цезарь".

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.