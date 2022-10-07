Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что Франция обсуждает возможность предоставить Украине новые САУ "Цезарь".

Об этом он сказал на пресс-конференции после завершения заседания саммита ЕПС, передает Укринформ.

"Мы находимся в обсуждении этой темы по нескольким механизмам", - сказал Макрон.

Он добавил, что Франция продолжит поддерживать Украину с финансовой, гуманитарной и военной точки зрения. Это касается и помощи в плане оборудования и обучения.

Самоходные артиллерийские установки CAESAR производятся с 2002 года. Они состоят на вооружении армий Франции, Таиланда и Саудовской Аравии. Максимальная скорострельность орудия — 6 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы — до 46 км.

Весной Франция передала Украине "Цезари" и ПТРК. После этого в Париже пообещали выделить дополнительную партию САУ.

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