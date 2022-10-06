Французским семьям будут платить за прием беженцев из Украины по 150 евро в месяц. По программе деньги смогут получить от 5000 до 12 000 семей.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Выплаты будут получать за беженцев, проживших не менее 90 дней в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.

На финансовую поддержку будут иметь право домохозяйства, согласовавшие прием беженцев с государством.

Напомним, ранее мы писали, что из-за наплыва украинцев 12 из 16 земель Германии прекратили прием беженцев.

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