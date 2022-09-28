Лидер немецкой партии ХДС Фридрих Мерц извинился за фразу "социальный туризм", которую он применил в отношении украинских беженцев.

Ранее он сказал, что беженцы едут "в Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину", назвав это "социальным туризмом".

За это политика раскритиковали многие представители власти. В частности, глава союза молодых социалистов Джессика Розенталь назвала заявления Мерца "отвратительными и неприличными". А лидер партии "Зеленых" Омид Нурипур обвинил ХДС в том, что он не проявляет солидарности с народом Украины и в других случаях. Подобных заявлений было немало.

После этого Мерц пояснил, что он "неверно описал проблему, наблюдаемую в отдельную случаях", а его замечание касалось "исключительно отсутствия регистрации беженцев", пишут немецкие СМИ.

Ранее мы писали, что вместо русских в Германии новыми клиентами турбюро стали беженцы из Украины. Издание писало, что украинских беженцев привлекают невысокие цены в русскоязычных туристических фирмах.

Также сообщали, что Германия существенно сократила прием новых беженцев из-за наплыва украинцев и общей миграции. Из 16 федеральных земель ФРГ 12 закрываются для первоначального размещения беженцев. В целом общее количество людей, бежавших из Украины в Германию с начала войны, составляет более 980 тысяч человек, хотя в последнее время в среднем прибавлялось всего 875 человек в день, сообщили в немецком ведомстве.