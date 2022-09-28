Украинскую беженку Софию Каркадым, с которой расстался британский сожитель, ранее бросивший ради украинки жену и двоих детей, арестовала полиция.

Об этом пишет Daily Mail.

Софию задержали за "попытку выбить входную дверь" их съемной квартиры. Издание пишет, что девушка стучала в дверь с криками "Тони, я люблю тебя!"

По ее словам, она "разбита горем" и у нее нет ни дома, ни денег.

София сообщила, что бывший партнер Тони Гарнетт выставил ее из дома. Это не первый ее арест за попытку туда вернуться. Полиция уже пригрозила украинке предъявлением обвинения, если она снова приблизится к дому бывшего любовника.

В первый раз полиция приехала после того, как София после ссоры с Тони воткнула нож в стену. Спор шел о том, что британец задумался о возвращении к жене.

Второй раз ее задержали после звонка в полицию соседей. Они увидели, как девушка стучит в дверь коттеджа, где раньше жила с британцем.

"У меня здесь никого нет. Ни дома, ни денег. У меня нет друзей. Я остаюсь здесь, в отвратительном месте, в которое меня поместила полиция в Брэдфорде", - заявила София.

Она говорит, что парень бросил ее через СМС. Сам он подтвердил, что расстался с украинкой.

Напомним, что нашумевшая история любви британского охранника и украинской беженки завершилась скандалом спустя четыре месяца. Британский спонсор (человек, предоставивший жилье в рамках программы для беженцев) заявил, что его избранница много пила, после чего становилась "злой и агрессивной". Он сказал, что их отношения были ошибкой.

При этом супруга Тони Гарнетта заявила, что не примет его "и через миллион лет".

Ранее украинское издание "Порадница" ранее написало, что София Каркадым киевлянка, которая училась во Львове перед тем, как выехать в Британию. Девушка якобы занималась мелким мошенничеством в Украине - брала писать курсовые работы и исчезала с предоплатой.