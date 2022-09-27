Широко известная история любви британского охранника Тони Гарнетта и украинской беженки Софии Каркадым, ради которой он бросил жену и детей, похоже, закончилась, продлившись всего 4 месяца.

Британские таблоиды теперь посвящают заголовки расставанию, которое получилось таким же бурным, как и скоротечный роман.

Пресса публикует заголовки в духе "крыса бросает беженку" и "любовь (Love) здесь больше не Львов (Lviv)".

После расставания с украинкой Тони начал рассказывать подробности их совместного быта. По его словам, его избранница много пила, после чего становилась "злой и агрессивной".

Последней каплей, по его словам, стало то, что она схватила нож и принялась бить им в стену. "Вещи Софии теперь находятся в черных мешках для мусора, которые она сможет забрать по возвращении. Я совершил ошибку, вступив в отношения с Софией", - заявил он.

Несмотря на потерю спутницы-беженки, возвращение к детям и жене ему тоже не светит.

"Я бы не приняла его обратно и через миллион лет. Я знала, что для них это закончится катастрофой, просто не думала, что это произойдет всего через четыре месяца", - прокомментировала произошедшее его бывшая жена.

Ранее беженка из Украины, которая увела британца из семьи, рассказывала как теперь стыдно ее родителям.

Напомним, бросивший семью ради украинской беженки британец из-за шумихи в прессе потерял работу.

Также "Страна" писала, как британский миллионер бросил жену и детей ради украинской беженки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.