В Британии 52-летний миллионер бросил свою жену и детей ради украинской беженки, которую в начале российского вторжения принял в своем особняке.

Об этом пишет Daily Mail.

Бывший глава кредитной компании Wonga Хокон Оверли завязал отношения с 39-летней украинкой Марией Полончук в начале этого года вскоре после ее переезда в его дом в Суррее за три миллиона фунтов.

А через несколько месяцев после получения Марией визы они вместе с Оверли покинули дом, оставив жену и детей школьного возраста.

В сети появилась фотография Оверли с женой, детьми и украинкой на одном из мероприятий.

Также СМИ пишут, что мужчина лоббировал в правительстве Британии прием украинских беженцев.

Напомним, в мае The Sun рассказывал подобную историю о львовянке-беженке, ради которой британец бросил жену. В Украине заявили, что она мошенница.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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