В Евросоюзе нет общего понимания, начинать ли интеграцию украинских беженцев, так как неизвестно, долго ли еще продлится война.

Об этом сказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью "РБК-Украина".

"Нет общеевропейской политики относительно того, начинать ли интеграцию украинцев-беженцев. Но я полностью убежден в том, что всеобщее настроение в европейских обществах и власти было очень гостеприимным к ним. Я не буду перечислять все виды помощи, которые украинцы получают автоматически", - отметил он.

По словам Маасикаса, есть общее понимание, что война продолжается, и большинство украинцев не могут вернуться домой.

"Я не думаю, что в любой из стран-членов ЕС есть политика быстрее интегрировать этих людей, потому что это нужно их рынкам труда. Понимание вашей ситуации остается очень стойким", - добавил дипломат.

Посол считает, что главная проблема - непредсказуемость войны.

"Большинство людей хотят вернуться в Украину, и я бы этого хотел, потому что Украине эти люди нужны - но они не знают когда. Многие уже вернулись", - сказал Маасикас.

Также посол подчеркнул, что украинцы очень трудолюбивые.

"Везде, где есть украинские беженцы (в том числе и в моей родной стране, в Эстонии, где они составляют 4% населения), они хотят начать работать как можно скорее. Всегда первое поколение мигрантов, как правило, работает на ступеньку ниже своего образовательного и квалификационного уровня, к сожалению, в основном из-за языковых и культурных аспектов. Но очень многие из них нашли себе работу", - подытожил Маасикас.

Как писала "Страна", украинские беженцы в Польше смогут получать дополнительные 700 злотых выплат.

По данным Daily Mail, в Британии украинские беженцы оказываются на улице после ссор с принимающими их хозяевами жилья.

Тем временем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.