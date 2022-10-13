Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но "мощный военный ответ"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по поводу ядерного оружия. По его словам, ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но "мощный военный ответ".
Об этом он сказал в ходе выступления на открытии в бельгийском Брюгге Европейской дипломатической академии.
Что подразумевалось под "мощным военным ответом" - не сообщалось.
Ранее о том, что ядерного ответа не будет, заявил и президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, во Франции действует ядерная доктрина сдерживания. "Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком много людей говорят об этом", – сказал Макрон.
Напомним, НАТО также готовит "физический ответ" на ядерный удар России.
По данным Белого дома, после атаки 10 октября США не отправят своих военных в Украину, чтобы война не переросла в ядерную.
Тем временем война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.
Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.
В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.