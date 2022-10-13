Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по поводу ядерного оружия. По его словам, ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но "мощный военный ответ".

Об этом он сказал в ходе выступления на открытии в бельгийском Брюгге Европейской дипломатической академии.

Что подразумевалось под "мощным военным ответом" - не сообщалось.

Ранее о том, что ядерного ответа не будет, заявил и президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, во Франции действует ядерная доктрина сдерживания. "Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком много людей говорят об этом", – сказал Макрон.

Напомним, НАТО также готовит "физический ответ" на ядерный удар России.

По данным Белого дома, после атаки 10 октября США не отправят своих военных в Украину, чтобы война не переросла в ядерную.

Тем временем война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.