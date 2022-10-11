Опубликовано совместное заявление G7 по итогам сегодняшнего саммита с участием Владимира Зеленского.

"Мы будем действовать солидарно и в тесной координации для устранения негативных последствий российской агрессии для глобальной экономической стабильности.

Мы наложили и будем продолжать налагать дополнительные экономические санкции на Россию.

Мы осуждаем преднамеренные эскалационные шаги России.

Глубоко обеспокоены преднамеренным повреждением трубопроводов "Северного потока" в Балтийском море и решительно осуждаем любое преднамеренное разрушение критически важной инфраструктуры.

Мы подтверждаем, что любое применение химического, биологического или ядерного оружия Россией повлечет за собой серьезные последствия.

Мы осуждаем действия России на Запорожской АЭС в Украине, безопасность ядерного объекта имеет первостепенное значение.

Мы повторяем наш призыв к белорусским властям прекратить способствовать российской агрессивной войне.

Лидеры G7 приветствуют готовность президента Украины Зеленского к справедливому миру".

Напомним, вчера россияне за день нанесли по Украине 61 ракетный и 32 авиаудара, пострадала инфраструктура 30 городов.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.