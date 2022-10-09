США хотели бы скорейшего завершения войны в Украине дипломатическим путем переговоров, поскольку она продолжается слишком долго.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News в воскресенье, 9 октября.



"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Она продолжается уже слишком долго. Нужно, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из этого мирным и дипломатическим путем", - сказал он.

Одновременно Кирби выступил с утверждением, что Россия препятствует началу переговоров и "не демонстрирует каких-либо сигналов о готовности к этому".

"Дело обстоит совсем наоборот", - изложил он свою версию развития событий.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выступил против переговоров между Россией и Западом и потребовал создать трибунал против РФ.

"Меньше фантастики, больше реальности", - призвал Подоляк.

Также "Страна" рассказывала, что Турция передала США по дипломатическим каналам предложение организовать переговоры России и Запада по Украине, чтобы не допустить ядерной войны.