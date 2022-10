В Пентагоне видели сообщения о взрыве на Крымском мосту, но сказать в ведомстве по этому поводу нечего.

Об этом рассказал российскому агентству "РИА Новости" представитель министерства обороны США.



"Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации", - заявил собеседник агентства.

По его словам, украинцы "сражаются... и сами решают, как, когда и где им это делать".

Напомним, американская газета The New York Times вслед за другим авторитетным изданием The Washington Post назвала Украину ответственной за подрыв Крымского моста. По ее данным, подрыв Крымского моста организовали украинские спецслужбы, используя взрывчатку.

При этом спикеры Банковой с одной стороны также намекают на то, что за взрывом стоит Украина, с другой - обвиняют саму Россию в подрыве моста. Так, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, взрыв стал результатом борьбы между двумя группировками: "чекистов" (ФСБ) и военных (Министерство обороны и Генеральный штаб РФ).

В свою очередь МИД РФ обвинило власти Украины в "террористической сущности" после подрыва моста. СМИ предполагают, что за подрывом Крымского моста может стоять СБУ. Впрочем, на вопрос "Страны" о причастности силовиков к взрыву Крымского моста, спикер ведомства Артём Дегтяренко ответил, что СБУ эти новости не комментирует.