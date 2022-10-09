Через Крымский мост запустили движение автомобилей в обе стороны. Видео
Автомобильное движение по Крымскому мосту запустили по двум полосам. То есть, движение открыто и со стороны материка.
Видео публикуют местные телеграм-каналы.
Напомним, что транспорт пустили по мосту еще вчера вечером, но движение осуществлялось только по одной полосе в реверсном режиме.
При этом проезд по Крымскому мосту пока разрешен только для легковых авто, грузовики начали отправлять паромом.
Также вчера вечером через Крымский мост запустили поезда.
Война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 227-го дня войны с РФ. Россияне восстановили автомобильное движение по сильно поврежденному взрывом Крымскому мосту, правда, пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону РФ. Выдвинуты версии причин взрыва. Основные из них - работа украинских спецслужб и российская провокация.
На фоне новости о ЧП на мосту российские военные блогеры сообщили о назначении командующим "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина.
Между тем на Донбассе продолжаются атаки российских сил на Бахмут, Бахмутское, Выемку и другие населенные пункты, хотя существенным продвижением войск противника они не сопровождаются.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.