Автомобильное движение по Крымскому мосту запустили по двум полосам. То есть, движение открыто и со стороны материка.

Видео публикуют местные телеграм-каналы.

Напомним, что транспорт пустили по мосту еще вчера вечером, но движение осуществлялось только по одной полосе в реверсном режиме.

При этом проезд по Крымскому мосту пока разрешен только для легковых авто, грузовики начали отправлять паромом.

Также вчера вечером через Крымский мост запустили поезда.

Война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 227-го дня войны с РФ. Россияне восстановили автомобильное движение по сильно поврежденному взрывом Крымскому мосту, правда, пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону РФ. Выдвинуты версии причин взрыва. Основные из них - работа украинских спецслужб и российская провокация.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.