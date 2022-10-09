Паром для большегрузов с 16 грузовиками на борту отправился в первый после взрыва моста рейс из Крыма.

Об этом сообщают "власти" Керчи.

Около 250 большегрузов скопились со стороны Керчи для переправы через Керченский пролив.

Между тем, как сообщил "глава Крыма" Сергей Аксенов, проезд по Крымскому мосту до особого распоряжения будет разрешен только для легковых автомобилей, грузовики продолжат отправлять паромами.

Аксенов также заявил, что работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах морского транспорта в Крыму усилена.

Напомним, в Крыму постепенно восстанавливают транспортное сообщение после подрыва Крымского моста утром 8 октября.

Американский институт изучения войны сообщает, что подрыв Крымского моста не приведет к серьезному нарушению коммуникаций с Крымом.

Ранее мы писали, что перед Крымским мостом со стороны Керчи уже образовалась очередь из легковых машин, которые пропускают после досмотра. Выпускают по десять автомобилей каждые 10-15 минут. Пока движение возможно только со стороны Керчи - из России оно закрыто.

Также мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому охрана всей инфраструктуры Крымского моста возлагается на Федеральную службу безопасности России.

"Страна" уже анализировала, как и зачем взорвали Крымский мост и кто мог это сделать.