В день взрыва на Крымском мосту водитель машины, в которой предположительно была заложена взрывчатка, 51-летний Махир Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь по заказу компании "ТЭК-34". Он мог оказаться на мосту 7 октября, в день рождения Владимира Путина, но остановился поспать в нескольких километрах от него.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

О своих действиях Юсубов сам рассказал родным, после чего выключил телефон. По словам членов его семьи, раньше он так не поступал.

Заказ на доставку груза водитель нашел через биржу, где клиенты ищут перевозчиков. Раньше с "ТЭК-34" он не работал. Заявку он принял 6 октября, а уже на следующий день загрузился в Армавире.

На сайте ульяновской фирмы "ТЭК-34", где Юсубов оформил заказ, о компании более 200 положительных отзывов. Но все они были оставлены с 2009 по 2020 годы, когда компания активно занималось доставкой грузов и была зарегистрирована в Волгоградской области, пишут российские телеграм-каналы. В конце 2020 года фирма была продана некоему Олегу Антипову, после чего полностью прекратила свою деятельность. А с марта 2022 года фирма начинает оживать и перемещается в Ульяновск, при этом не занимаясь никакой деятельностью.

6 октября некто, подписавшейся Олегом, около 14:00 разместил с аккаунта "ТЭК-34" заявку на транспортировку груза на рейсе Армавир-Симферополь. Причем установлено, что публиковалось объявление с IP-адреса в Москве.

Между тем на Банковой заявляют, что Крымский мост стал жертвой подковерной борьбы между ФСБ и Минобороны РФ. Мол, его могли взорвать из-за конкуренции между этими ведомствами.

По данным американского института изучения войны, взрыв Крымского моста не приведет к серьезному нарушению коммуникаций с Крымом.