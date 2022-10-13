НАТО проведет свои стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль от России, но при этом не планирует задействовать реальные боеприпасы.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, пишет ТАСС.

"Около 14 стран НАТО будут участвовать в этих учениях, которые пройдут в 600 милях от России", - сказал Кирби.

По его словам, учения планировались задолго до начала войны в Украине.

"Эти учения не связаны ни с какими реальными мировыми событиями или с тем, что делает Россия", - пояснил представитель Белого дома.

Кроме того, Кирби добавил, что в учениях будут задействованы истребители, однако "они не будут нести боевые снаряды".

"Основная часть [учений] будет проходить на расстоянии более 1000 километров от России с участием истребителей, способных нести ядерные боеголовки, но без применения боевых бомб", говорится в сообщении Альянса.

Ранее мы писали, что, по данным Reuters, НАТО готовит "физический ответ" на ядерный удар России.

Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но "мощный военный ответ".

Также, в связи с обострением ситуации, "Страна" подробно рассказывала, как 60 лет назад разрешился Карибский кризис и какие есть параллели с войной в Украине.