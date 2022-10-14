Появилась свежая статистика о стратегическом ядерном оружии у двух крупнейших ядерных держав - США и России. Она основана на данных, приведенных в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В статистике приведены такие показатели:

развернутые носители и тяжелые бомбардировщики - у России их 540, у США 659;

боезаряды на развернутых носителях и тяжелых бомбардировщиках - у России 1549, у США 1420

развернутые и неразвернутые пусковые установки и тяжелые бомбардировщики - у России 759, у США 800.

Как сообщает российское "РИА Новости" со ссылкой на МИД РФ, Россия и США обменялись уведомлениями о числе стратегических наступательных вооружений согласно договору СНВ-3 в сентябре.

Между тем Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин может применить ядерное оружие, если будет знать, что для него за это не будет никаких последствий. Президент Украины также добавил, что риск ядерной эскалации существует.

Ранее "Страна" подробно анализировала, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине, о чем сейчас много говорят в мире.