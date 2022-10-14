Глава Евродипломатии Жозеп Боррель не имел полномочий говорить о том, как Запад ответит на применение Россией ядерного оружия.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщил журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман.

"Он, не имея на то полномочий, высказался относительно вариантов (действий - Ред.), за которые он не отвечает, посредством возможностей, которыми он не располагает. Нам остается лишь недоумевать", - цитирует Норман слова высокопоставленно чиновника.

"Давайте, пожалуйста, отбросим мнение, что это была официальная линия/позиция. Я бы снова обратился к Жозепу Боррелю и НАТО с замечанием, что следует быть осторожнее", - добавил источник.

Напомним, что Боррель, выступая вчера на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге, заявил, что "ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО", который "не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика" и эти меры "приведут к уничтожению российской армии".

В самом ЕС, судя по данным американского журналиста, такой риторики не разделяют.

Ранее в Британии раскритиковали Макрона за слова о реакции на возможный ядерный удар РФ.

Президент Франции заявил, что Париж не применит ядерное оружие, если Россия использует его по Украине.