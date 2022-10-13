В Кремле знают о серьезных для них последствиях применения даже маломощного ядерного оружия против Украины.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

Столтенберг не стал раскрывать, как именно отреагируют члены Альянса в случае ядерного удара РФ по Украине.

При этом он заявил, что применение этих мер со стороны США "фундаментально изменит характер конфликта".

Напомним, ранее Йенс Столтенберг сказал, что Альянс будет помогать Украине, "но не более", поскольку Украина не является партнером НАТО. По словам генсека, обстоятельства, при которых Альянс может применить ядерное оружие, "чрезвычайно отдаленные".

Также глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что любой ядерный удар по Украине вызовет не ядерный ответ, "но такой мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена".

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.