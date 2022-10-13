Появилась расширенная цитата верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о "мощном военном ответе", который последует в случае ядерной атаки по Украине.

"Любой ядерный удар по Украине вызовет ответ, не ядерный ответ, но такой мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена", - заявил дипломат.

Он также считает, что президент РФ Владимир Путин не блефует и "не может себе позволить блефовать", когда говорит о применении ядерного оружия.

"И должно быть ясно, что люди, которые поддерживают Украину, и Евросоюз со странами-членами, и США с НАТО тоже не блефуют", - сказал Боррель.

Напомним, во время выступления на открытии в бельгийском Брюгге Европейской дипломатической академии Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но "мощный военный ответ". Однако что он подразумевал под "мощным военным ответом", пресса не сообщала.

Ранее о том, что ядерного ответа не будет, говорил и президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, во Франции действует ядерная доктрина сдерживания.

"Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком много людей говорят об этом", – сказал Макрон.