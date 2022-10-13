Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен слишком большим числом воздержавшихся при голосовании на Генассамблее ООН по резолюции, которая не признала "референдумов" на оккупированных украинских территориях.

Об этом он сказал в ходе выступления на открытии в бельгийском Брюгге Европейской дипломатической академии.

Отметим, что воздержавшихся было 35, среди них - Китай, Индия и Пакистан.

Напомним, ООН выпустила сообщение о резолюции по Украине. Полный текст документа, который вчера приняла Генассамблея, пока не опубликован. Ее соавторы заявили, что попытка незаконной аннексии этих областей не имеют юридической силы.

В резолюции содержится призыв ко всем государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать изменения Россией статуса этих территорий.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.