ООН выпустила сообщение о резолюции по Украине. Полный текст документа, который вчера приняла Генассамблея, пока не опубликован.

Об этом говорится в сообщении организации.

"Генеральная Ассамблея осуждает организацию Российской Федерацией незаконных так называемых референдумов в регионах, находящихся в пределах международно-признанных границ Украины, и попытку незаконной аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины после организации вышеупомянутых референдумов", – говорится в резолюции.

Ее соавторы заявили, что попытка незаконной аннексии этих областей не имеют юридической силы.

В резолюции содержится призыв ко всем государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать изменения Россией статуса этих территорий.

Также Генассамблея потребовала от Москвы "немедленно и безоговорочно" отменить свои решения по аннексии. И вывести войска России с территории Украины в пределах ее международно-признанных границ.

При этом, в резолюции "выражается решительная поддержка" усилиям генсека и государств-членов по деэскалации нынешней ситуации "в поисках мира посредством диалога, переговоров и посредничества".

Напомним, накануне Генассамблея ООН осудила проведенные Россией "референдумы". Результаты голосования

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