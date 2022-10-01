Россию не переизбрали в управляющий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) при Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве наказания за агрессию против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Россия не набрала достаточного количества голосов, чтобы оставаться частью управляющего совета ICAO, в который входят 36 государств.

"По результатам голосования в субботу начался процедурный пересмотр после вызова со стороны России. Поппи Хоза, президент ассамблеи и генеральный директор гражданской авиации ЮАР, назвала это обстоятельство "беспрецедентным", - пишет Reuters.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН. По его словам, членство в Совбезе надо автоматически приостанавливать, если страна "начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН".

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