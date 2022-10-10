ЕС разработал проект резолюции Генассамблеи ООН, где помимо осуждения аннексии украинских территорий содержится и призыв к диалогу с Россией.

Об этом пишет издание EUobsever.

В проекте, с которым ознакомилось издание, утверждается, что страны-члены ООН и международные органы должны "поддержать прекращение войны путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств".

Причем такая фраза появилась в тексте при последней редакции от 7 октября.

Ранее там была лишь расплывчатая поддержка международных усилий по "деэскалации". Интересно, что в новом тексте также исключено любое явное упоминание Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

Украинские дипломаты хотели, чтобы в проекте резолюции ООН были отмечены более широко военные преступления России, но текст, разработанный ЕС, "должен понравиться более дружественным России членам ООН на фоне ослабления глобальной поддержки взглядов Запада на войну", отмечает издание.

В рабочей группе объясняют это желанием собрать вокруг проекта как можно больше подписантов и не завалить его голосование, объяснил Ричард Гоуэн из Международной кризисной группы.

Призыв к диалогу "был тем, что хотели увидеть многие незападные страны", добавил Гоуэн.

При этом в документе ЕС делается акцент на уважение суверенитета Украины и ее территориальной целостности в признанных мировым сообществом границах.

Напомним, ранее Евросоюз осудил ракетные удары РФ по украинским городам и заявил, что не оставит Украину без военной поддержки.

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