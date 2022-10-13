НАТО будет и дальше помогать Украине, "но не более".

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО намерено следовать 5 статье устава лишь в случаях защиты партнеров, к которым Украина не относится. Поэтому мы продолжим помогать ей, но не более", - сказал Столтенберг.

Он также заявил, что обстоятельства, при которых Альянс может применить ядерное оружие, "чрезвычайно отдаленные".

Ранее мы писали, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что сейчас высок риск втягивания США и НАТО в конфликт в Украине.

Также "Страна" сообщала, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что длительное сотрудничество между Украиной и НАТО позволяет говорить, что страна де-факто уже стала участником Альянса.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.