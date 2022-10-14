Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил французского лидера Эммануэля Макрона в нарушении одного из принципов ядерного сдерживания - неразглашения своих планов. Это произошло после того, как президент Франции заявил, что Париж не применит ядерное оружие, если Россия использует его по Украине.

Об этом сказал Уоллес в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова Макрона, пишет Telegraph.

"Это раскрывает карты президента Макрона", - сказал Уоллес.

Источник газеты Telegraph в НАТО выразил согласие с Уоллесом, заявив, что слова Макрона подрывают "принципы сдерживания". "Мы не вдаемся в детали подобных сценариев", - сказал собеседник газеты.

Отметим, что вчера верховный представитель ЕС Боррель тоже заявил, что ядерного ответа на возможные аналогичные действия РФ в Украине не будет. При этом он пообещал "уничтожить российскую армию" другими средствами.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин может применить ядерное оружие, если будет знать, что для него за это не будет никаких последствий.