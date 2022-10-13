Президент России Владимир Путин может применить ядерное оружие, если будет знать, что для него за это не будет никаких последствий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ZDF.

"Путин будет использовать ядерное оружие только в том случае, если будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий после применения", - заявил президент Зеленский.

Он также добавил, что риск ядерной эскалации существует. Вместе с тем Владимир Зеленский раскритиковал Запад за слабую позицию.

"Да, риск (применения ядерного оружия - Ред.) есть. Но риск никак не увеличивается слабой позицией Германии. Вы понимаете, что я имею в виду? Европа в целом не может своей позицией вообще повлиять на этот риск", - сказал президент, добавив, что ЕС нельзя проявлять слабость к руководству РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция не применит ядерное оружие против России, если та ударит по Украине.

Также сегодня Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но "мощный военный ответ".

Вместе с тем Американский институт изучения войны считает, что Путин будет подниматься по "лестнице эскалации" постепенно, не прибегая сразу к ядерному удару.